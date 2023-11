VIGONOVO - TORREGLIA - ​Filippo Turetta, CasaPound affigge manifesti di protesta: «Quale patriarcato? ​Questo è il vostro uomo rieducato». Poster di Filippo Turetta e la scritta «Questo è il vostro uomo rieducato» sono state affisse da CasaPound in merito all'omicidio di Giulia Cecchettin. «In questi giorni stiamo sentendo continuamente parlare di Turetta come 'figlio sano del patriarcato' e di 'rieducazione' nelle scuole.

Turetta è invece la conseguenza di una società che non fornisce più valori né, tanto meno, esempi - sostiene CasaPound in una nota - Dopo anni di decostruzione di genere, di deresponsabilizzazione del cittadino, a partire dalla scuola, cosa ci si può aspettare se non individui non in grado di affrontare una benché minima difficoltà?» Si parla «di rieducazione ma nelle aule scolastiche si ha addirittura paura nel dare voti negativi ai ragazzi per il rischio di 'turbarli' - si legge ancora nella nota del movimento di estrema destra - Che rieducazione ci potrà mai essere in una scuola che non rende ragazzi e ragazze in grado di affrontare difficoltà, superarle e prendersi responsabilità?».