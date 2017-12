Tir senza camionisti: «Ne cerco 22 fissi, ma vanno tutti all'estero»

di Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -, imprenditore della logistica con un'azienda che ha sede ae centri specializzati a Quinto di Treviso e a Milano, non è il solo in questa situazione. E il suo caso non è come quelli di certi cercatori di schiavi da pagare una miseria per lavori precari e spesso squalificati, nel commercio come nel turismo o, peggio ancora, nei servizi.Il caso di Zanardo e della sua categoria è diverso perché, appunto, cerca persone a tempo pieno e. Non certo da buttare. Il fatto è che di camionisti non ne riesce a trovare. «In realtà ci sono ma non vengono a lavorare per imprese italiane - spiega Zanardo -. Per un po' l'utilizzo di personale straniero ha calmierato il mercato sempre più alla ricerca di queste professionalità. Ma se oggi sei rumeno, polacco, serbo o siriano prima di tutto vai a lavorare dove ti pagano meglio. E fuori dell'Italia ci sono tanti posti dove pagano meglio, non tanto come cifra degli stipendi perché in realtà siamo secondi in Europa con circa 51 mila euro l'anno ma il fatto è che in tasca ne rimangono meno di 30 mila»...