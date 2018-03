Nevica: treni in tilt. Raffica di cancellazioni, caos tra i viaggiatori

di Marco Corazza

Arriva laanche sul, il tè ridotto su diverse tratte:a. La società ferroviaria ha comunicato diversenon solo fra i treni regionali ma anche su quelli acon inevitabili disagi per migliaia di passeggeri. Nellail treno partito daper Roma è stato fermato a Bologna.Ferrovie avverte che incircola la metà dei treni, in, invece, il 75 per cento.Ildelle 11.52, ildelle 14.35 così come quello sarebbe dovuto partire dal capoluogo campano delle delle 8.30. Cancellati anche i trenidelle 7,15 e 17,45 e quellidelle 7.20 e 10,50. Niente treno nemmeno da Roma Termini perdelle 18.58.Disagi anche sulle tratte regionali. Soppresso ildelle 5,50 e il-Trieste delle 6.50, ildelle 5,36, fermato a Udine ildelle 6,27; soppresso ildelle 8,53: si fermerà a Udine il trenodelle 16; soppresso il trenodelle 16,16; niente treno delle 20,31 tra; salta la corsia anche tradelle 13,01; si fermerà a Udine ildelle 13,22 e viceversa partirà da Udine quello per Trieste delle 14,32.Oggi sarà difficile raggiungere l'Alto Friuli con il treno: tutti le corse per Tarvisio e Carnia da Udine ee viceversa sono state cancellate. Risulta regolare solo il Trieste-Tarvisio delle 17,52 e il Trieste Carnia delle 18,52. Cancellate tutte le 20 corse trae solo la metà saranno sostituite dai autobus.Anchesono stati cancellati diversi treni sui 26 previsti. Regolare solo quello delle 13,43 da Portogruaro e delle 14,37 da Casarsa. Sostituti da bus quelli da Portogruaro delle 15,49 - 16,46 - 17,46 - 19,46 e da Casarsa delle ore 13,40 - 15,50 - 16,42 - 18,42. Tutti gli altri sono stati soppressi.Tutti i treni invece tra Bologna e, viaviaggeranno con ritardi previsti tra i 20 e 90 minuti.