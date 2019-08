Pubblicità sessista, il ristorante si scusa e rimuove la foto "hard"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVALLINO-TREPORTI - «Il ricorso a un esplicitocon tanto di immagine discinta di una donna "pronta all'uso" è di spregiudicata indecenza», è bufera sulla pubblicità a fondo sessista lanciata da un locale di Cavallino, il, che nei giorni scorsi per promuovere una propria festa, aveva postato su Facebook un'immagine retrò, con una pin up ammiccante immortalata da dietro, con l'abito alzato e gli slip in vista. E una scritta chiara: «Tutte a novanta».Inevitabile la disapprovazione per la scelta tanto che a stigmatizzare la locandina è stata anche la prima cittadina. Uguale la reazione di Silvia Cavallarin, consigliera metropolitana alle Pari opportunità. «Mi schiero con le tante persone che hanno espresso la propria riprovazione - dice - Prima di tutto perché il messaggio è rivolto ad un pubblico indiscriminato, minori compresi, e poi perché rivela una cultura intrisa di una volgarità vecchia e scontata. Leggo fra l'altro che questo ristorante organizza feste per bambini: se il livello è questo, mi auguro che i genitori sappiano a chi altrimenti affidare i momenti felici dei loro figli».Da registrare che da lunedì scorso il post è stato rimosso con le scuse pubbliche dei gestori. «Bene - aggiunge la consigliera Cavallarin - anche se è sempre troppo tardi, soprattutto dopo aver espresso il suo stupore per le reazioni suscitate. La vicenda tuttavia mette in luce una certa carenza degli strumenti di difesa dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, nel cui regolamento c'è un generico riferimento a messaggi di violenza, volgarità, indecenza e nessun riferimento all'uso strumentale del corpo delle donne. Laè espressione di discriminazione e incitamento all'abuso».