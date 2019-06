Indirizzo musicale, concerto degli studenti per la festa del decennale di "Fermi" e "Marconi"

ZELARINO (Ve) - Giornata particolare in musica per gli studenti della scuola secondaria di 1. grado “Fermi” di Zelarino e “Marconi” di Cipressina (I.C. “Parolari”): non il consueto ultimo giorno di scuola, ma il festeggiamento di un anniversario importante, quello dei 10 anni dall'istituzione nella scuola del corso ad indirizzo musicale.



Il campo sportivo coperto di via Zuccarelli, adiacente alla scuola, si è trasformato in un teatro che ha accolto l’orchestra dell’indirizzo musicale e le esibizioni di varie classi. Sono state eseguite fra l’altro, musiche dei Queen, di Michael Jackson, degli Abba. Il pubblico ha potuto vivere, insieme a tutti i ragazzi della scuola media, che sono stati l'anima del Concerto, le emozioni, la sintonia e la gioia di fare musica.



Non poteva mancare un emozionante gran finale sulle note di We Will Rock You, dei Queen che ha coinvolto l’orchestra, i docenti di strumento, di musica e tutti gli alunni dell’Istituto in un grande coro, creando un sentimento di unione e di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA