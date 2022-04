MURANO - Ha fatto nascere più di 5mila bambini, è stata ostetrica, ginecologa, pediatra, confidente, testimone di segreti familiari ed anche un po' psicologa. La sua porta era sempre aperta e la sua casa un porto di mare per donne, bambini e uomini. Leda Martin, 89 anni, è stata l'ultima levatrice di Murano . Generazioni intere di bambini sono passate per le sue mani in oltre 40 anni di attività che non aveva sosta né orari e nemmeno giorni festivi. Perché si nasce senza preavviso. E allora bisogna correre. Col freddo, col caldo, di notte, per strada. Classe 1933, Leda è nata a Pradipozzo, nel comune di Portogruaro ed è l'ultima di 9 figli, una famiglia che di 6 femmine ha sfornato ben 5 ostetriche e una maestra. Insomma, l'amore per i bambini ce l'avevano nel sangue. La sua è una lunga storia, costellata di episodi tristi, divertenti, di amore e di sacrificio. Ho fatto la scuola di ostetricia e poi ho partecipato a diversi concorsi, c'era molta concorrenza all'epoca, e nel 1955 sono venuta a Murano - racconta - non c'erano orari, se andavo in ferie dovevo trovare io una sostituta, come succede per i medici di base.



GIOIE E SODDISFAZIONI



La difficile esperienza del primo bambino nato down, i prematuri che esalavano l'ultimo respiro dopo pochi minuti ad aver visto la luce e lei che li battezzava, appoggiando delicatamente il segno della croce sul loro piccolo corpicino. A quei tempi non c'erano le culle termiche, era difficile che sopravvivessero e io avevo una sorta di dispensa dal parroco per battezzarli, in quei momenti ero in confusione però era un gesto che mi sentivo di fare - continua Leda - Se tornassi indietro rifarei tutto come prima, perché ho avuto tante disavventure ma anche tante gioie e soddisfazioni. Far nascere i bambini non è un lavoro come un altro, se perdi un bambino non tornerà più, è un'anima persa. Quando facevo nascere un bambino mi sentivo come il Padre eterno, non mi sarei cambiata con nessuno.

E se il parto resta comunque una cosa naturale ma rischiosa perché piena di incognite che si possono verificare durante il travaglio e anche dopo aver dato alla luce il neonato, Leda riusciva a vedere oltre: con il suo stetoscopio di legno auscultava le pance e riusciva a capire quanto esattamente avrebbe pesato quel neonato, o se era il caso di mandare la gestante in ospedale. Il parto va seguito e bisogna ragionarci tanto su, bisogna sentire, capire, palpare e io riuscivo a vedere oltre, se c'erano problemi, se era meglio chiamare la croce azzurra racconta.



IL MARITO



C'erano momenti in cui Leda poteva non tornare a casa anche per tre giorni, correndo da un letto all'altro, ma poteva sempre contare su un assistente speciale, che l'ha aiutata lungo tutto la sua carriera: il marito Iginio, sposato nel 1959, pronto ad aiutare la moglie in qualsiasi momento. Una volta c'è stato un distacco di placenta e lui ha messo in moto il motore della barca e ci ha accompagnate in ospedale - ricorda - o quella volta che un bambino è nato qui sotto, in calle, il 22 febbraio alle 2 di notte, con la donna mezza nuda distesa a terra: un uomo che abitava di sopra e soffriva di insonnia stava dipingendo casa ed era vestito con un camice bianco, ha sentito i rumori ed è sceso. Io ho chiamato Iginio ma lui vedendo questo uomo in camice bianco pensava fosse arrivato il medico ed è tornato indietro. L'ho chiamato di nuovo perché avevo bisogno di asciugamani, della borsa con gli attrezzi e i disinfettanti e nella confusione è sceso indossando una scarpa e una ciabatta.

I muranesi sono tutti un po' figli anche di Leda e di Iginio, la cui casa ospitava sempre tutti, con pazienza, amore e capacità di ascoltare. Venivano qua per qualsiasi cosa, adulti e bambini, il bagnetto, la febbre, un fungo, una dermatite, il marito le picchiava, erano ubriachi, o non erano sufficienti con le donne - racconta - continuano a telefonarmi ancora adesso, a mostrarmi gli esami del sangue, a chiedermi di visitarle.



IL PARTO PIÙ DIFFICILE