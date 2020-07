Troppo caldo in Veneto, le mucche producono meno latte: docce refrigeranti e ventilatori per aiutarle

VENEZIA - I computer nelle stalle venete lo segnano da giorni: è evidente il calo di produzione di latte intorno ad una media del -10% a causa del caldo che ha raggiunto temperature fino a 40 gradi nell'ultimo periodo.

Lo segnala Coldiretti Veneto che sta monitorando la situazione grazie all'alta automazione adottata dagli allevatori che in tempo reale rivelano l'andamento quotidiano delle mungiture. L'innalzamento della colonnina di mercurio preoccupa gli imprenditori zootecnici della pianura padana dove si concentrano le aziende che danno la materia prima per i formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano. In soccorso - rileva la Coldiretti Veneto - sono già scattate le contromisure per il benessere: dalle docce refrig eranti ai ventilatori fino agli abbeveratoi a pieno ritmo perché ogni singolo capo è arrivato a bere fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA