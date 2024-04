Caldo anomalo dopo la tempesta Pierrick, in arrivo temperature fino a 30 gradi (anche al Nord Italia)

Le piogge e i temporali che stanno interessando parte della penisola sono accompagnati da una diminuzione delle temperature, fisiologica per altro in caso di maltempo, ma non durerà a lungo.

Una nuova importante espansione anticiclonica di matrice sub tropicale interesserà gran parte dell'Europa e dell'Italia nei prossimi giorni con un sensibile rialzo termico. Saremo diffusamente sopra media già da domani ma entro il weekend si realizzeranno proprio condizioni estive con massime che potranno arrivare a toccare i 28/30°C su diverse regioni e localmente anche al Nord in pianura. Questo che si avvicina sarà il secondo weekend di aprile ad essere caratterizzato da caldo anomalo fuori stagione. Nel corso della prossima settimana a causa di un cambio della circolazione potremo avere un calo termico anche sensibile ma ancora da valutare con precisione.

Le temperature

Giovedì: nuovo aumento termico a iniziare dalle regioni centro settentrionali, si torna diffusamente sopra media.

Venerdì: ulteriore riscaldamento, tutta l'Italia, saremo ovunque sopra media anche di diversi gradi con punte di 27/28°C al Centro e sulla Puglia

Sabato: ulteriore riscaldamento, attese diffuse punte fino a 28°C non solo al Sud ma anche al Centro e al Nord.

Domenica: ancora più caldo, temperature dal sapore estivo su gran parte della penisola, valori da fine maggio inizio giugno. Punte di 30°C potranno essere raggiunte sia al Sud che al Centro che al Nord.

Meteo giovedì

Nord: residui addensamenti al mattino su Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte senza fenomeni di rilievo. Soleggiato dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 25.

Centro: nel complesso soleggiato salvo residua variabilità al mattino sull'Abruzzo, con piovaschi in veloce esaurimento e schiarite. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 26.

Meteo venerdì

Nord: condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con cielo limpido per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 22 e 26.

Centro: tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche isolata nube pomeridiana in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento, massime tra 23 e 27.

Sud: stabile e generalmente soleggiato, con cielo sereno offuscato dal transito di alcune velature in Calabria. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27.

Meteo sabato

Nord: condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o al più localmente solcato da innocue velature. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27.

Centro: condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con cielo sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28. Sud: persistono condizioni di stabilità atmosferica con cielo sereno su tutte le regioni per l'intera giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 29.

Meteo domenica

Nord: al nord ovest sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: sereno.

Centro: sul tirreno sereno. Sull'adriatico sereno.

Sud sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull'adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: sereno.

