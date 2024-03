Venezia è pronta a immergersi nell'incanto della fotografia con una doppia mostra. Le Stanze della Fotografia, all'isola di San Giorgio, in collaborazione con Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini, aprono oggi le porte ad una primavera carica di sorprese, con laboratori interattivi, visite guidate, aperitivi fotografici, incontri. Previsti anche percorsi per visitatori non vedenti e ipovedenti (grazie all'ausilio di video accessibili e disegni tattili)."Helmut Newton. Legacy", è una retrospettiva epica che spazia tra le tappe salienti della sua straordinaria carriera, concepita come un omaggio a cento anni dalla sua nascita (1920 - 2004). Curata con maestria da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e Denis Curti, direttore artistico de Le Stanze della Fotografia, l'esposizione guida il visitatore attraverso l'universo unico dell'autore, raccontato da 250 fotografie, supportato da materiale d'archivio, lettere dedicate alla sua musa e moglie, foto scattate anche con la Polaroid e custodite in un'apposita cassettiera. Accanto alle immagini più iconiche, un corpus di fotografie inedite, presentate per la prima volta in Italia, rivelano molti aspetti meno noti dell'opera di Newton, con un focus specifico sugli scatti di moda più anticonvenzionali.

REALISMO E SOGNO



Ci si immerge così nella vita di questo straordinario protagonista del Novecento che ha lasciato un segno nella moda (come dimostrano le collaborazioni con la rivista "Vogue" e gli stilisti Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Anna Molinari, Thierry Mugler e Chanel) ma anche nel nuovo modo di approcciarsi al nudo femminile, testimoniato nel suo celebre "Big Nudes", libro cult del 1981 che raccoglie i 39 scatti in bianco e nero, molti dei quali sono presenti alle Stanze della Fotografia. «Nella mostra veneziana è ancora più evidente il metodo Newton- spiega Denis Curti -. Newton porta nella fotografia di moda una dimensione realistica, che ha a che fare con il quotidiano, pur contemplando una forte componente onirica. Nel 1976, per pubblicizzare un impermeabile Burberry trasparente, decide di fotografare una donna nuda con solo l'impermeabile addosso». In mostra, tra gli altri, il celebre autoritratto con moglie e modelle, presso lo studio di Vogue a Parigi; la famosa fotografia di Charlotte Rampling, scattata in una camera d'hotel nel 1973 e la serie "Naked and Dressed" che apparve nelle edizioni italiane e francesi di Vogue. Sospesi tra acqua e cielo, gli scatti di Newton a Venezia enfatizzano ancora di più il suo stile elegante e audace. «Il suo passaggio in Laguna è documentato più volte nel servizio per "Queen" nel 1966 o nel ritratto ad Anselm Kiefer, immortalato in un affascinante palazzo sul Canal Grande o, ancora nel servizio che fece per Yves Saint Laurent che ha per sfondo proprio l'isola di San Giorgio Maggiore - racconta Matthias Harder -. Dopo aver abitato in Australia, Newton si stabilisce in Europa, prima a Parigi e poi a Monte Carlo intensificando le visite a Venezia». Da oggi al 24 novembre, questo viaggio emozionante nella fotografia di "The King of Kings" promette di lasciare un segno indelebile. Ma non è tutto: sempre da domani un artista pluridisciplinare fa il suo ingresso in scena. Patrick Mimran sconvolge i sensi con "Out of Focus" fino all'11 agosto, 33 fotografie in bianco e nero di grandi dimensioni, tra cui opere inedite. Sorprendenti i lavori realizzati da tre giovani fotografi under 30, selezionati attraverso una open call promossa dalla Fondazione Le Stanze della Fotografia, con il sostegno della Fondazione di Venezia. Tra i 191 partecipanti e oltre 200 progetti sono in mostra le foto di Diana Sosnowska con "Piccole Perversioni", Wojciech Wójcik con "Nude e Vestite" e dell'italiano Jo Fetto con "Les Odalisques".