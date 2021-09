Premi & pronostici, il direttore Barbera contro il "Toto-Leoni" Le anticipazioni

VENEZIA - «Molti mi chiedono perché ho fatto quel tweet sulle anticipazioni dei premi. Diciamo che ho voluto un pò giocare con il tempo, come fa Chris Nolan nei suoi film. Un pò in funzione retroattiva, e un pò anche preventiva. Scusatemi, come si fa coi bambini...», così il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera, ha voluto spiegare in un secondo tweet il suo sfogo via social contro le indiscrezioni e le anticipazioni sui premi della mostra che verranno assegnati nella cerimonia che inizierà alle 19 al Lido.

LE ANTICIPAZIONI

A poche ore dalla consegna del Leone d'oro e degli altri premi di Venezia 78, gli ultimi rumors raccolti dall'Ansa darebbero vincente l'emozionante film francese L'Evenement della regista Audrey Diwan, storia di un aborto clandestino nella Francia del 1960. Ma l'Italia c'è, con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, a quanto si apprende Leone d'argento - Gran premio della giuria e premio Marcello Mastroianni al giovane protagonista Filippo Scotti. Anche Il buco di Frammartino sarebbe tra i premiati. Come pure il film di Jane Campion The power of the dog.

A Penelope Cruz andrebbe la Coppa Volpi per Madres Paralelas di Almodovar