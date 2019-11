Dighe salva-Venezia ferme da 5 anni Lo studio: «Il Mose funzionerebbe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è un nodo da sciogliere, tra i tanti, per capire cosa imbiglia la conclusione del. Ed è il rapporto tra i commissari del Consorzio Venezia Nuova e il Provveditorato alle opere pubbliche, vale a dire il braccio operativo e l'ente politico di controllo dell'opera che dovrebbe salvaredall'acqua alta. Rapporto basato su un equivoco di fondo: chi rappresenta, a Venezia, l'autorità statale a cui è in carico l'opera? Il Provveditorato infatti è diretta emanazione del ministero delle Infrastrutture, i commissari sono stati nominati dal prefetto di Roma (nel 2015 era Giuseppe Pecoraro) su indicazione dell'Autorità anticorruzione (Raffaele Cantone) e con evidente avvallo del Governo. L'equivoco d fondo sta tutto qui. Perché in questi 5 anni di commissariamento tanto il Provveditore quanto i commissari si sono sentiti in diritto di dire «lo Stato sono io». Da qui è nato un conflitto di competenze e di decisioni che ha fatto avanzare l'opera solo del 5 per cento in 5 anni: nel 2015 eravamo infatti all'87 per cento, oggi siamo al 92-93. per i commissari 94. Anche su questo non v'è certezza.LA REGRESSIONEIn 5 anni ilè rimasto praticamente fermo. Questo, paradossalmente, comporta però una regressione dello