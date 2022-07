Venezia, Mose: «Nessuna corrosione su barriere e cerniere», l'annuncio del commissario straordinario Spitz

VENEZIA - «Ispezioni e video-ispezioni fatte da esperti non hanno rinvenuto corrosioni su barriere e

cerniere». Lo ha detto stamani a Venezia il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, illustrando i risultati del lavoro svolto dall'istituto francese della Corrosione, diretto da Nicolas Larché.

Diversa la situazione dei tensionatori, steli per irrigidire la paratoia quando è in funzione: «Su quelli - ha aggiunto Spitz - in particolare a Treporti, sono stati individuati elementi corrosivi a partire dal 2016, quando sono iniziate le indagini puntuali. I rimedi messi in atto, come ad esempio l'immersione nel grasso e il condizionamento delle gallerie, hanno portato ai risultati che ci si doveva aspettare».

Larché, con una doppia ispezione tra 2021 e 2022, «ha effettuato una verifica puntuale sul posto», ha proseguito Spitz. Secondo quanto rilevato, la corrosione dei tensionatori non dipenderebbe da un fenomeno di condensa, ma dalla presenza di acqua per un lungo periodo all'interno dei carter, probabilmente per un'infiltrazione durante il varo delle paratoie o causata dalla grande mareggiata del 2015. «In definitiva, - ha concluso il commissario straordinario - utilizzo del grasso e smontaggio dei carter hanno permesso di frenare la corrosione».



Mose, nessuna corrosione su barriere e cerniere: il commento del Mims

«Dopo anni di allarmi e polemiche, c'è la conferma che il Mose funziona e gode di ottima salute. Questo lo abbiamo visto negli ultimi 33 sollevamenti e a seguito delle ispezioni effettuate». Lo ha detto stamani Ilaria Bramezza, capo dipartimento per le opere pubbliche del Mims. Bramezza ha sottolineato che «le poche tracce di corrosione rilevate sui tensionatori sono ferme, perché messe in atto le indicazioni manutentive suggerite. Ora dovremo continuare con monitoraggio e ispezioni ogni 3-6 mesi, - ha aggiunto - ma l'impianto è in ottima salute. Questo fuga ogni dubbio su crollo e collassamento dell'opera. Non ci sono questi problemi».