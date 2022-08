Addio a William Massimo: morto a 56 anni lo storico fornaio del paese

TORRE DI MOSTO - Cordoglio nelle comunità torresana e jesolana per la scomparsa del panettiere William Massimo Cella. Aveva 56 anni e da tempo combatteva contro una malattia degenerativa sulla quale non è riuscito ad avere la meglio. È mancato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dov'era ricoverato da alcune settimane. Massimo aveva seguito le orme dei fratelli e dei genitori lavorando nel settore della panificazione e dei prodotti da forno. La famiglia Cella, molto conosciuta e stimata in tutto il territorio, da ben tre generazioni opera nel settore a Torre di Mosto e da oltre 70 anni anche a Jesolo.

APPROFONDIMENTI GEMONA Strappata alla vita in soli sei mesi: Adele muore a 7 anni

Proprio a Jesolo Massimo aveva lavorato come panificatore, fin dall'età di vent'anni, aiutando i fratelli nell'attività di famiglia. Poi il destino ha deciso diversamente. Un destino che più volte, però, si è accanito contro la famiglia Cella che negli ultimi cinque anni si è trovata a dare l'ultimo saluto a tre dei cinque figli. Nel 2017 a mancare era stato il fratello Igor, strappato alla vita ad appena 41 anni da una malattia. Nel 2019, poi, un malore si era portato via Francesco, mentre era intento a preparare il pane nel retrobottega dell'attività Jesolana. Ora il fato crudele ha deciso di sottrarre all'affetto dei cari anche Massimo, che lascia i genitori Daniela e Fulvio, oltre ai due fratelli Fabio e Giovanni. I funerali saranno celebrati giovedì 11 agosto, alle 17, nella chiesa di Torre di Mosto.