Addio a Polano, storico dell'arte e dell'architettura: fu docente allo Iuav e fautore del corso di design a Treviso

VENEZIA - Lo storico dell'arte e dell'architettura Sergio Polano, studioso della cultura architettonica e artistica del Novecento, della storia della grafica e del design, è morto a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, all'età di 72 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università Iuav di Venezia, dove era professore ordinario di storia dell'arte contemporanea.

La famiglia, si legge su facebook, ha scelto di salutare Sergio Polano con un momento privato. Inoltre c'è l'idea di organizzare un incontro pubblico a Venezia entro il mese e un piccolo volume in sua memoria che permetta di sorridere ricordando una persona speciale per carattere, intelligenza e sentimenti, quale Sergio Polano.

Nato a Livorno il 24 gennaio 1950, dopo iniziali studi di medicina, si laurea nel 1974 in architettura con Manfredo Tafuri allo Iuav. Venti giorni dopo la laurea inizia la carriera accademica, da assistente e poi ricercatore (1974-89) nell'ambito delle discipline storico-artistiche. Come professore associato di storia dell'architettura contemporanea ha insegnato negli atenei di Udine (1989-91) e Ferrara (1991-96) ma anche al Politecnico di Milano e Vienna, prima di tornare all'Università Iuav di Venezia. Nel corso della docenza all'Università Iuav di Venezia ha dato un contributo fondamentale alla nascita del primo corso di laurea in disegno industriale a Treviso.

La foto con cui si è voluto salutare Polano sulla sua pagina social

Polano si è dedicato alla ricerca storica e alla progettazione di libri, mostre ed eventi. È autore di 25 volumi, con monografie su Van Doesburg, Oud, Berlage, Plecnik, Scarpa, Calatrava, Castiglioni, de Lucchi, Guicciardini & Magni; guide all'architettura del Novecento in Italia e in Friuli Venezia Giulia; una ricerca sulla storia dell'allestimento italiano; raccolte di saggi sulla storia della grafica. Ha scritto più di 400 contributi, in riviste e periodici, relativi all'architettura contemporanea, l'exhibition design, la grafica e il disegno industriale. Dal 1996 faceva parte della redazione della rivista «Casabella».