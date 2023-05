Addio a Paolo dal Pos, portiere del Bauer per 30 anni

VENEZIA - Se n'è andato in silenzio, come ha sempre vissuto. Perché la parola d'ordine di Paolo dal Pos era "riservatezza". Era una persona molto conosciuta, ma i giornali (e tantomeno le televisioni) non hanno mai parlato di lui. Dal Pos amava infatti stare dietro le quinte e si è attenuto a questo precetto fino a venerdì, quando è mancato dopo lunga malattia all'ospedale di Milano, dov'era ricoverato. Avrebbe compiuto 83 anni il 20 novembre.



Di Dal Pos si sanno due cose, ma fondamentali: è stato il primo portiere dell'hotel Bauer per oltre trent'anni, dal 1975 al 2008. Nella sua lunga carriera da concierge ha incontrato e accolto praticamente tutte le principali celebrità del mondo, poiché nella prima metà del suo lavoro ricadeva ancora il periodo d'oro dell'hotel.



«Aveva cominciato facendo il portiere di notte in alberghi piccoli - ricorda il figlio Diego - poi andò al Cavalletto ma il grosso della sua vita lo trascorse fino alla pensione al Bauer».

Personaggio poliedrico (tra le sue passioni, quella per la barca) e con il senso degli affari, Dal Pos avrebbe voluto fare l'imprenditore e l'occasione si presentò nel 1991 quando rilevò l'hotel Bonvecchiati assieme al socio e amico Eligio Paties, titolare del ristorante Do Forni.

L'albergo aveva bisogno di un rilancio, così fu modernizzato e restaurato. Poi, i due soci raddoppiarono il Bonvecchiari acquistando il palazzo adiacente, che ospitava gli uffici dell'Enel, e ne fecero un hotel con lo stesso nome. Hanno lavorato insieme per 26 anni e poi hanno deciso di vendere.



«Poi si è ammalato - aggiunge il figlio, che è rimasto nel settore alberghiero - e diciamo che quando sarebbe potuto stare tranquillo non lo è stato affatto». Per Eligio Paties era più di un socio, ma un autentico amico e compagno di vita. «Abbiamo passato trent'anni bellissimi assieme - ricorda - e poi ad un certo punto della nostra vita e arrivati ad una certa età abbiamo deciso di vendere». Lascia la moglie e i figli Diego ed Elisa con quattro nipoti.

I funerali si svolveranno probabilmente a San Vendemiano, in provincia di Treviso, località in cui si trova la tomba di famiglia e dove lui aveva disposto di voler essere sepolto.



(m.f.)