LIDO - Lutto al Lido per la scomparsa, all'età di 63 anni, del dottor Maurizio Farinella, farmacista del Lido. Ha lavorato con passione, dedizione e competenza per decenni, dal primo agosto del 1988 fino a pochi mesi fa, alla farmacia "Internazionale" in Gran Viale della dottoressa Caterina Marangoni. Qui era davvero un'istituzione e un punto di riferimento per i colleghi, oltre naturalmente per tantissimi clienti, veneziani, lidensi e anche turisti.

«Molti ospiti in vacanza al Lido ogni estate - raccontano dalla farmacia - tornavano qui perchè sapevano di trovare i suoi consigli e la sua gentilezza d'altri tempi. Ha sempre lavorato qui da noi, ma ne vogliamo ricordare la competenza e la passione per questo lavoro, che lui faceva senza guardare l'orologio. Sempre pronto a servire i clienti e a rendersi utile». E una conferma di quanto fosse apprezzato la si è avuta anche venerdì, quando la farmacia del Gran Viale è stata letteralmente presa d'assalto non solo dai clienti del mese di agosto, ma anche da tanti amici, colleghi, conoscenti e clienti, arrivati a porgere le condoglianze.

LA CARRIERA

Maurizio era una sorta di "figlio d'arte": il padre Ilario Farinella è stato uno storico, indimenticabile medico di base del Lido, per molti medici di base oggi in servizio un maestro, un decano della medicina generale. Da papà Ilario Maurizio ha certamente raccolto la gentilezza, l'umanità e la passione per la cura delle persone. Lui da farmacista le ha fatte sue. Nato il 12 marzo 1960, Maurizio Farinella si era laureato in Farmacia all'università di Padova. Lidense, ha iniziato a lavorare nella farmacia in Gran Viale, ancor prima di laurearsi, durante gli studi, da praticante e qui ha proseguito dopo la laurea, trovando una seconda casa. Persona sempre misurata e riservata, di poche parole, badava all'essenziale. Tra le sue passioni i motori e scorrazzare in giro per il Lido (e non solo) con la moto. La notizia della sua morte per tanti è piombata come un fulmine a ciel sereno, proprio per la sua usuale riservatezza. Ha lavorato fino all'ultimo, con tenacia e orgoglio, senza mai "piangersi addosso" e proiettato verso la cura degli altri, onorando al meglio, dietro al bancone, la non facile professione del farmacista. I funerali di Maurizio Farinella verranno celebrati giovedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido.