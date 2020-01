«Ho un dolorino al petto», infarto fulminante spegne il sorriso di Federico, 50 anni

Da qualche giorno aveva un dolore al petto: 50enne muore di infarto. Domenica scorsa, 5 gennaio, Federico Zamburlini di Portogruaro, aveva salutato il cognato perchè aveva un appuntamento con un'amica: ma dalla donna non è mai arrivato.

L'uomo, artigiano nel cantiere navale di Aprilia Marittima, a Latisana, dopo la mattinata con il cognato in centro a Portogruaro all'ora di pranzo è rientrato a casa, in viale Matteotti. Nel pomeriggio avrebbe dovuto incontrarsi con un amica di Latisana, che, non vedendolo arrivare, si è insospettita. Dopo varie telefonate senza risposta la donna ha chiamare Michela, la moglie del 50enne, per capire se per caso lo avesse visto. Ma nessuna indicazione. A quel punto, quando oramai si era fatta sera, le due donne si sono presentate a casa di Federico con i carabinieri. Il presentimento che fosse accaduto qualcosa di grave è stato purtroppo confermato quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento. Zamburlini era a letto, privo di vita. I malori che da qualche giorno accusava con ogni probabilità erano le avvisaglie di un infarto. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì, alle 15, nella chiesa di Giussago.

