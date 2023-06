È morto a 75 anni l'artista Alberto Garutti: insegnò allo Iuav di Venezia. Nella storia per le maggiori opere pubbliche per città e musei

L'artista Alberto Garutti è morto oggi, sabato 24 giugno 2023. Nato a Galbiate (Lecco) nel 1948, viveva e lavorava a Milano. Era anche un docente, insegnava presso lo Iuav di Venezia, Facoltà di Design e Arti ma era già stato docente alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e titolare, fino al 2013, della cattedra di pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera.

Invitato a grandi manifestazioni internazionali, come la Biennale di Venezia nel 1990, la Biennale di Istanbul nel 2001 e la Memory Marathon presso la Serpentine Gallery di Londra nel 2012, è stato spesso chiamato a realizzare opere pubbliche per città e musei: a Gand in Belgio per lo SMAK in occasione della mostra Over the Edges (2000), a Kanazawa in Giappone (2002) in collaborazione con il 21st Century Museum of Contemporary Art, a Herford in Germania per il MARTa Museum (2003), a Mosca per il Moscow Museum of Modern Art nel contesto della mostra Impossible Community (2011) e a Milano nel quartiere di Porta Nuova su commissione di Hines Italia (2012).

Nel 2019 Alberto Garutti ha realizzato tre grandi opere permanenti nei pressi di Caorle (Venezia), dopo aver vinto nel 2017 un concorso internazionale d'arte indetto da Assicurazioni Generali - Genagricola S.p.A., e all'ideazione di un'opera site-specific per la nuova sede del MAXXI a L'Aquila.