TREVISO - Il mondo dell’architettura e dell’arte trevigiana piange Gian Nicola Gigante, storica figura poliedrica della città morto martedì a 88 anni dopo un lungo ricovero. Originario di Spresiano ma residente a Treviso dove ha esercitato la sua attività professionale per più di 60 anni , Gigante è stato un noto architetto che ha fatto la storia veneta e non solo del settore. Laureatosi in architettura a Venezia nel 1962, con la moglie Marilena Boccato, anche lei architetto, ha avuto un sodalizio professionale durato più di 50 anni tra architettura, restauro, arredamento e design. Gigante ha poi avuto una lunga collaborazione con l’architetto padovano Zambusi, durata fino agli anni ’90, firmando assieme molti progetti degni di nota.

Chi era Gian Nicola Gigante