Scuola in lutto: addio alla prof Paola Carraro, una vita dedicata ai suoi ragazzi

MUSILE DI PIAVE - Mondo della scuola in lutto: è morta la professoressa Paola Carraro. Aveva 68 anni e lascia i figli Federico e Umberto. Il marito era mancato qualche anno fa ed era stato lui stesso insegnante, per molti anni, alle scuole elementari per poi assumere la direzione scolastica di un plesso di San Donà.

Originaria di Jesolo, con la famiglia viveva a Musile, al villaggio Al Bosco. Per oltre trent'anni aveva insegnato all'istituto Alberti di San Donà, materia Dattilografia, diventata poi trattamento testi.

APPASSIONATA

Persona piena di energia e determinata, dal carattere aperto che ispirava subito simpatia, aveva una innata passione per l'insegnamento e la crescita dei ragazzi. E proprio per questo suo credo da tempo aveva deciso di devolvere dei fondi all'Associazione 17 per aiutare due bambine del Nepal nel loro percorso di studi. Aveva la passione per gli animali, i cani in particolare: amava Teo, il cane di grossa taglia che era diventato parte della famiglia.

L'ADDIO

Domani, sabato, alle 11, nella casa funeraria Oltre di via Barcis 42, ci sarà il saluto alla professoressa. In questa occasione il figlio Federico leggerà un suo pensiero. «Mamma, sei sempre stata buona, paziente, semplice. La tua vita era dedita a noi, i tuoi figli, a Giorgio tuo marito, che ora hai raggiunto, a Giulia la tua amata e unica nipote che ami profondamente, e a Teo, il tuo fidato cane. Sei sempre stata una mamma, una donna, un'insegnante dai principi chiari, fermi, dedita a svolgere con amore tutto quello che facevi. Il tuo amore lo dimostravi facendo le cose senza troppe parole o espressioni, ma nella concretezza. Grazie, hai saputo crescerci forti, corretti, leali. Questo grazie alla tua capacità di trasmettere i giusti valori, facendo sì che anche in mezzo alle tempeste della vita, in fondo e fino in fondo ci si voglia comunque bene».