Bambina di un mese muore di notte mentre dorme nella sua culla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE Non aveva nemmeno un mese di vita. La piccola, o Sara, come la chiamavano affettuosamente in famiglia, è morta nella sua culla. Una tragedia improvvisa, quella che si è abbattuta come un fulmine sui genitori della bimba, una giovane coppia di cittadini bengalesi che vive a Marghera in, in zona piazzale Giovannacci. L’allarme è scattato martedì mattina, poco dopo le 8. Akter non respirava più e non dava segni di vita. Il padre, allora, non ha perso tempo e ha chiamato il. Sul posto, ilcon automedica e ambulanza. Il personale del pronto intervento ha tentato a lungo di rianimare la bambina, ma non c’è stato nulla da fare. Con ogni probabilità, era morta nella notte, diverse ore prima.