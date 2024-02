MESTRE - Dev’essere stata un’esperienza di quelle che non si augurano nemmeno al peggior nemico: entrare in auto e venire morsi da un topo, nemmeno di piccole dimensioni, entrato chissà come nell’abitacolo della vettura parcheggiata a fianco del Marzenego, in Riviera Coronelli, a due passi dal Policlinico San Marco. E poi, oltre al dolore e alla paura per la donna che è uscita di scatto dalla vettura, la corsa al Pronto soccorso con l’incubo di dover ricorrere ad una pesante profilassi per evitare infezioni o complicazioni che possono rivelarsi anche molto gravi.

L’episodio, che ha quasi dell’incredibile, è avvenuto giovedì nella strada che corre parallela al Marzenego e che finisce poi in via Zanotto portando in viale San Marco. Pieno centro, dunque, ma appunto a fianco di un fiume dove gli argini sono spesso trascurati, senza contare la presenza di isole ecologiche sulla strada in grado di attirare i ratti. La donna era salita in auto per recarsi, secondo una prima ricostruzione, al lavoro. Entrata nell’abitacolo, pochi istanti dopo aver inserito le chiavi nel blocchetto per l’accensione, ha sentito improvvisamente il morso, mettendosi ad urlare non appena si è accorta che quei denti appuntiti erano di un topo entrato nella sua auto.

ALL'OSPEDALE

Grida che si sarebbero sentite in tutta la strada dove, però, non sono in molti a passare, con la donna che, uscita di nuovo in strada e accertatasi poi che il roditore fosse scappato via, è corsa al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo per essere curata. Una decisione giustissima, in quanto le conseguenze per il morso di un ratto possono essere gravissime, arrivando a meningite, nefrite, ittero ed emorragie anche mortali. I medici dell’Angelo hanno comunque valutato la ferita come non preoccupante, mentre diverso sarebbe stato il caso in cui ci fosse stato un contatto con urine e feci del ratto, perché in questo caso sarebbe scattata immediatamente la vaccinazione antitetanica ed una terapia antibiotica. Il Pronto soccorso si è limitato quindi a medicare la donna per poi dimetterla, ma le sue condizioni di salute resteranno monitorate anche nei prossimi giorni proprio per evitare l’insorgere di complicazioni.

Rispetto a come possa essere entrato il topo nella vettura, non è un mistero che i roditori riescono ad incunearsi praticamente ovunque, magari attratti da particolari odori. É probabile, infine, che nella zona di Riviera Coronelli possa scattare ora una disinfestazione straordinaria.