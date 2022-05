SAN DONÀ - Un'auto elettrica e duemila euro di sconti da spendere nei negozi di San Donà, Musile e Noventa. Sono i premi assegnati con una cerimonia martedì sera ai vincitori di Bike to work, ossia cittadini che lasciano a casa l'auto e usano la bicicletta per recarsi al lavoro.



COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Si tratta di una delle attività comprese nella App Ecoattivi che premia i comportamenti virtuosi. Una proposta avviata lo scorso anno dal Distretto del commercio Fare centro e fare città, che comprende i tre Comuni. Il progetto Ecoattivi, infatti, mette insieme il rilancio dei centri urbani con la diffusione della cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità. Dallo scorso luglio in migliaia hanno scaricato l'apposita App che serve a registrare molti comportamenti virtuosi, compreso andare in bici al lavoro.



VINCITORI

Tra questi partecipanti una trentina sono stati i migliori o quelli baciati dalla fortuna. Si tratta di Alessandro Arzu di Musile, che ha vinto l'auto elettrica messa in palio fra tutti i Comuni italiani partecipanti al progetto Ecoattivi. Tra chi invece ha faticato di più sui pedali scelta gettonata tra insegnanti, infermieri e impiegati e portato a casa più sconti ci sono Giovanni Angellotti di San Donà (200 euro su 300 euro massimi), seguito da Paolo Pezzin di Musile (160 euro) e Romano Salvatore, anche lui di Musile. A tutti, oltre agli sconti già guadagnati, è stata donata una targhetta da collocare sulla bicicletta come forma di promozione e potranno comunque continuare ad accumulare sconti. A fine luglio e a fine settembre sono in programma altre due premiazioni per coloro che usano la bici, mentre il concorso Ecoattivi terminerà in ottobre, potendo anche contare anche sul negozio Photo Fashion di San Donà come nuovo sportello per la conversione dei punti.



SFIDA

A premiare i vincitori in municipio a San Donà sono stati il sindaco Andrea Cereser, l'assessora all'Ambiente Lorena Marin e il vicesindaco di Musile Vittorino Maschietto. «Una delle sfide delle città è riportare i cittadini a frequentare il centro e in modo sostenibile spiega Cereser siamo contenti di questo progetto che serve a rilanciare i centri urbani, dà un motivo in più ai cittadini per frequentarli, incentivandoli a spendere i punti acquisiti nelle attività commerciali e a usare i mezzi a basso impatto ambientale come la bici. La maggior parte delle persone che si sposta da San Donà a Musile percorre meno di 5 chilometri. Spero che sempre più persone partecipino a Ecoattivi e puntiamo a coinvolgere anche le imprese della zona e i loro dipendenti». «Il progetto nasce dalla volontà di premiare tutti i comportamenti virtuosi che coincidono con la nostra visione di città aggiunge l'assessora Marin Usare di più la bicicletta, ma anche visitare luoghi di cultura e conoscere il territorio, vivere la città in un modo più sostenibile. In tanti hanno raccolto questa sfida perché hanno capito non solo che può essere conveniente, ma anche un modo per stare bene insieme e divertirsi».