MIRANO - Un gioco imprudente, una corsa in due sul motorino dentro un'area naturale preclusa al pubblico accesso, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, giovedì sera a Mirano. Un ragazzino di 14 anni, miranese, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dopo essere finito in un fosso insieme all'amico 17enne, di Mira, che guidava il mezzo. Poco dopo le 18 erano insieme sullo stesso ciclomotore, una Vespa 125, dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati