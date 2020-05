MIRA

La mamma del consigliere comunale delegato Paolino D’Anna, Pierina Caso, 90 anni, è mancata lunedì scorso; i funerali si svolgeranno venerdì nella chiesa di Oriago e verranno trasmessi via streaming per consentire ai famigliari e ai parenti di Napoli di parteciparvi. Nonostante ci sia stato un allentamento delle misure anticovid per le celebrazioni dei funerali sono ancora molti i famigliari costretti a restare a casa mentre invece vorrebbero accompagnare il proprio parente nell’ultimo saluto. L’impresa funebre Lucarda per ovviare a questi disagi ha attivato ad qualche giorno un nuovo servizio gratuito: il funerale in streaming. I famigliari si collegano con il telefonino o il pc, da qualsiasi luogo o regione si trovino, attraverso le modalità indicate dall’impresa, la quale riprende il funerale, permettendo così una partecipazione virtuale alle esequie. Sarà così anche per Pierina Caso, mamma del consigliere comunale di Venezia Paolino D’Anna già assessore e vicesindaco a Mira. L’anziana donna ha vissuto per gran parte della sua vita a Napoli e sono molti i parenti e gli amici partenopei che parteciperanno, via streaming, alle esequie che saranno celebrate venerdì 15 alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Bosco a Oriago. Pierina aveva abitato a Napoli per 79 anni seguendo la famiglia, collaborando nella “sua” parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli e sostenendo il marito Antonio D’Anna, già assessore e sindacalista, nelle sue molteplici attività. Dopo la sua morte Pierina ha deciso di lasciare Napoli trasferendosi a Mira accanto ai figli Paolino e Maria Patrizia e alle loro famiglie. Nonostante l’età avanzata, la sua simpatia e il carattere forte che la contraddistinguevano Pierina si è integrata subito nella comunità di Oriago, partecipando alla vita parrocchiale e nelle tante attività ricreative del centro anziani “Centro anch’io” di via Lago di Misurina. Il suo carattere forte e determinato l’ha accompagnata anche negli ultimi giorni quando la malattia ormai la stava consumando lentamente> dice il figlio Paolino. Venerdì dopo i funerali, che si svolgeranno anche in streaming, la salma di Pierina sarà cremata per riposare, appena sarà possibile, nel cimitero di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA