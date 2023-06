MIRA - Perde un dito durante un infortunio mentre allena i ragazzini: giovane di Mira cita in giudizio il Comune il quale, a sua volta, chiama in causa la società sportiva Ads Galaxy. La vicenda risale al gennaio del 2022, ma è emersa solo in questi giorni a seguito di un lungo post nella pagina social del presidente del Galaxy Mira Maurizio Bacchin in cui esprime tutta la sua indignazione. «Perché si fa sempre più fatica a trovare volontari? Perché sempre meno persone si impegnano in attività sociali e sportive? Ecco un chiaro esempio attraverso il quale cercherò di dare delle risposte. Sono stato denunciato dal sindaco di Mira, robe da matti».

LA VICENDA

Il presidente del Galaxy Fc che riunisce le società sportive calcistiche di Mira, Borbiago e Marano precisa di aver ricevuto una citazione in giudizio da parte del Comune di Mira, al quale è collegata una richiesta danni da parte del giovane per 450mila euro. A gennaio dello scorso anno nel campo sportivo di Valmarana un aiuto-allenatore ventenne, si fa male cercando di recuperare un pallone incastrato nella rete di recinzione e malauguratamente perde un dito. «L'assicurazione del comune non paga e parte una causa civile contro il Comune, ma il sindaco cosa fa racconta Bacchin - Chiama in causa la società sportiva e con lei il suo presidente, che sarei io. La cosa più fastidiosa è che ci siamo visti un sacco di volte, l'ultima una settimana fa e non mi ha mai detto niente. Poi mi è arrivato in casa il messo del tribunale due giorni fa». Una doccia fredda per la società: «Ne avremmo potuto parlare, cercare una soluzione, capire se la nostra società e io, fossimo pronti a sopportare una causa di questo tipo considerando che le società sportive dilettantistiche non hanno identità giuridica e quindi risponde in ogni caso il presidente anche se non c'entra niente. Avrebbe anche potuto dire, guardate, devo farlo, ma troviamo insieme una soluzione. Invece niente».

IN TRIBUNALE

L'avvocato Michele Zatta che sta seguendo la vicenda per il presidente del Galaxy per la responsabilità civile della vicenda sta esaminando la vicenda mentre la prima udienza è stata fissata per novembre. Il sindaco Marco Dori smorza i toni. «Ho letto con dispiacere le esternazioni del presidente Bacchin, sicuramente frutto di un momento. I social sono pericolosi commenta Dori - Io non ho denunciato nessuno, ma si tratta di una normale attività difensiva dell'ente. A seguito dell'"infortunio sul posto di lavoro" l'allenatore ha citato in giudizio il Comune. Il fatto risale a un anno e mezzo fa, immaginavo che la società ne fosse a conoscenza da tempo spiega il primo cittadino - Il legale del Comune non ha potuto fare a meno di attivarsi presso la presidenza della società Galaxy in quanto è cosa nota che le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi prevedono anche questo tipo di responsabilità. Mi spiace che Bacchin pensi che sia una cosa personale, e usi parole dure nei miei riguardi. In realtà è una normale procedura dell'ente con tempi e modalità proprie che non dipendono dal sindaco, ma sono dettate dalle leggi. Mi spiace che il presidente Bacchin si sia lasciato andare a uno sfogo social immotivato e sgarbato, anche perché, lo confermo, stavamo lavorando insieme per risolvere i problemi del calcio. Lo sport insegna il fair play, non avrò problemi a tendere la mano al presidente Bacchin». Nel frattempo alcuni amici del presidente hanno già proposto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il Galaxy.