Ottantenne gettato a terra e rapinato da due banditi alle 16.30 in centro

di Monica Andolfatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Spaccio e furti in casa. Non solo. Anche rapine per strada. È l’altra faccia della città, che incute paura e angoscia, e che fa risuonare l’allarme sicurezza in centro. Tra gli episodi registrati di recente, e che contribuiscono a innalzare il livello di guardia, la violenta aggressione ai danni di un anziano sorpreso davanti alla porta di casa in via Manin e rapinato del borsello che aveva a tracolla.