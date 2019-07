di Alvise Sperandio

MESTRE - "Qui stiamo rasentando la follia. Non se ne può più. Nell’ultimo anno abbiamo speso qualcosa come un milione di euro per riparare i danni provocati da atti vandalici contro il sistema di trasporto pubblico: autobus, tram, pensiline... Bisogna fermare questo stillicidio". L’assessore alla Mobilità Renato Boraso è un fiume in piena nel commentare quanto accaduto l’altro ieri in piazzale Cialdini quando un giovane ha distrutto la vetrata della porta del tram scagliandole addosso una pietra appena raccolta da terra.