MESTRE - Torna a Mestre e come primario di Chirurgia all'Angelo il dottor Umberto Montin. Ha vinto infatti il concorso per dirigere il reparto dell'ospedale di Mestre che fino a un paio di anni fa era retto da Maurizio Rizzo. Umberto Montin, 53 anni, è originario di Mirano, si è laureato a Padova e ha lavorato nei reparti universitari di Verona e Pisa. Specialista in chirurgia oncologica e in trapianto di fegato, ha maturato una lunga esperienza anche in Inghilterra al Royal Liverpool University Hospital prima di approdare a Mestre dove dal 2010 al 2012 si è distinto nella chirurgia laparoscopica all'Ospedale all'Angelo dove si è occupato anche di chirurgia d'urgenza.

La carriera

Umberto Montin è stato scelto tra una rosa di candidati di alto livello e ha riportato un punteggio totale di 70 contro i 67.10 del dott. Emilio Morpurgo che è arrivato secondo. Al terzo posto il dott. Maurizio Pavanello e al quarto Alfonso Recordare che, peraltro, ha retto egregiamente il reparto di Chirurgia dell'Angelo in questo periodo di interrregno in attesa del nuovo primario. Un'attesa che è durata più del previsto perché il concorso è stato bandito due volte, la seconda volta per essere più vicino alle esigenze dell'Angelo, che è un ospedale di riferimento provinciale al quale arrivano tante urgenze da tutta la provincia e che, dunque, ha bisogno di un primario che guidi una equipe con esperienza in chirurgia d'urgenza.

Ma siccome il reparto nel periodo di gestione di Maurizio Rizzo e di Alfonso Recordare ha incrementato il numero di interventi anche importanti in chirurgia oncologica, ecco la scelta di Umberto Montin che ha una lunga esperienza sia nell'urgenza che nella chirurgia oncologica. A lui il compito di continuare sulla strada segnata in origine dal prof. Enzo Zotti e poi da Maurizio Rizzo che ha portato la Chirurgia dell'Angelo a essere attrattiva anche per pazienti da altre regioni e una delle migliori Chirurgie del Veneto.