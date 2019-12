«Nessuno mi voleva operare, a Feltre mi hanno salvato»

di Eleonora Scarton

FELTRE (BELLUNO) - «Io, napoletano, operato da un professionista d'eccellenza su cuioggi può contare». Sono queste le parole di, oggi 50enne, che ha avuto la fortuna di incontrare il: ha deciso di operarlo, dopo che tanti altri ospedali avevano detto di no. Così gli ha salvato la vita.Il Santa Maria del Prato di Feltre ha una forte cultura della donazione, sia di sangue che di organi. Per quanto concerne la donazione di organi, balza subito all'occhio come ci sia una bassa percentuale di dinieghi alla donazione: dal 2016 sono state raccolte nel