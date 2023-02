Spaccate nei negozi a Venezia e Mestre, pubblicato il bando per chiedere il risarcimento: «Stanziati 200mila euro». Ecco come fare

VENEZIA - MESTRE - È stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi alle attività economiche di natura privata e alle associazioni sportive e/o culturali che hanno subito danni materiali derivanti da atti vandalici. Le risorse complessivamente stanziate dal Comune a favore dei beneficiari ammontano a 200 mila euro. «Un contributo che si inserisce nella funzione di contrasto all’illegalità e al vandalismo, a tutela del decoro urbano, con la primaria finalità di disincentivare e prevenire fenomeni criminosi anche attraverso l’immediato recupero delle strutture compromesse da tali azioni, in modo da garantire la vivibilità delle aree e una elevata qualità delle città» questo il senso dell’iniziativa approvata con deliberazione di giunta il 7 febbraio scorso.

«A Venezia la Polizia locale e le Forze dell'Ordine stanno lavorando giorno e notte per arginare questa ondata di furti e spaccate alle vetrine - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - E' un fenomeno che riguarda tutta Italia, non solo Venezia. Anche se come Comune non abbiamo precise responsabilità, ho pensato che fosse giusto dare un segnale forte e riconoscere ai cittadini lesi il risarcimento di una parte dei danni subiti».

L’erogazione dei contributi prevede dei requisiti sia per le attività economiche private che per le associazioni sportive e culturali. Tra questi: i locali danneggiati devono essere situati nel territorio del Comune di Venezia e il periodo in cui sono stati subiti danni deve rientrare tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2023. Un altro requisito è che sia stata presentata tempestivamente alle competenti autorità denuncia o querela non oltre 90 giorni dal danno subito. Non dovranno poi sussistere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale a carico del richiedente.

Per le attività economiche private il locale danneggiato deve avere un affaccio diretto sulla via pubblica o su una strada ad uso pubblico.

Per quanto riguarda gli importi ammessi a contributo, nell’ipotesi in cui i locali danneggiati non siano oggetto di copertura assicurativa per furto e atti vandalici, il contributo ammesso sarà pari al 50% dei ripristini documentati e quietanzati, entro il tetto massimo di 2.000 euro per ciascun richiedente. Nell’ipotesi in cui i locali danneggiati siano oggetto di copertura assicurativa per furto e atti vandalici, ma la polizza assicurativa preveda una franchigia, il contributo ammesso è pari al 50% dei ripristini documentati e quietanzati, qualora il danno sia inferiore all’importo della franchigia.

Diversamente, qualora il danno sia superiore all’importo della franchigia, il contributo ammesso è pari al 50% della franchigia stessa. Il contributo non può comunque essere superiore al limite massimo di 2.000 euro per ciascun richiedente. Per accedere ai contributi sarà necessario presentare domanda attraverso un apposito modulo che accompagna il bando.

La domanda dovrà essere presentata da oggi fino alle ore 24 del 24 aprile 2024 a mezzo pec. Le informazioni di carattere generale nonché le tempistiche e le scadenze relative al procedimento di erogazione del contributo saranno pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Venezia, dove ci sarà una apposita sezione per le FAQ.