Sfrattati di casa: mamma, papà e i figli di 3 e 6 anni vivono in un furgone davanti alla chiesa

di Alvise Sperandio

MESTRE- Da tre giorni dormono in macchina perché sono statida casa. Succede alla Cipressina dovedalla notte di San Valentino non hanno che i sedili del loro Fiat Scudo parcheggiato davanti alla chiesa, per dormire. «Da tre anni abitavamo in un appartamento al quarto piano di un condominio di via Ciardi spiega l'uomo, Abdelbassat Karouache di 39 anni, in Italia dal 2001 e che nel 2016 ha ricongiunto la famiglia Purtroppo dal settembre del 2017 non riuscivo più a pagare l'affitto di 388 euro al mese, oltre alle utenze, perché io».