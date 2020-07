Amanti focosi, sesso sulla strada di notte: denunciati e multati di 20 mila euro

MESTRE - Sesso in pubblico: multati con 20mila euro per aver fatto l'amore in pubblico. È successo la notte scorsa - tra domenica 5 luglio e lunedì 6 - in zona Bissuola a Mestre. I due amanti focosi - un trentenne italiano lui, una ventenne italiana lei - sono stato sorpresi dalla polizia mentre erano nudi davanti a una vetrina. A chiamare gli agenti, sono stati i passanti. Per i due è scattata anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

La scena è stata ripresa in un video dai passanti, mentre loro imperterriti, continuavano nella loro performance amorosa.