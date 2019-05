Blitz in una macelleria-pescheria etnica: sequestrati 10 chili di prodotti pericolosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Ispezione dei carabinieri in una attività di via Piave a Mestre. Sonopericolosi per la vendita.Il blitz del NAS di Treviso e dei Carabinieri della Stazione di Mestre è scattato la mattina del 30 aprile, in occasione del ponte del 1° maggio. Il negozio, è situato in zona centralissima ed è gestito da un cittadino pakistano, residente a Mestre. Nel dettaglio, in un quadro generale die strutturali, sono stati sequestrati prodotti surgelati conservati in evidente sovraccarico, così tanto da determinarne il mancato controllo della temperatura e il conseguente. Sono state inoltre riscontrate inadeguatezze igienico-sanitarie del locale e delle relative attrezzature: tracce di pregresse lavorazioni della carne, congelatori non a norma, promiscuità nella conservazione dei prodotti.In particolare sia la carne bovina che il pollame erano ammassati in maniera promiscua, in tali quantità da non permettere quasi il libero accesso ai locali. Ed ancora un locale spogliatoio era utilizzato impropriamente come deposito di materiali/imballaggi.Nel corso dell’attività ispettiva sono stati rinvenuti, come detto, circa 10 kg di prodotti ittici congelati all’origine, ma tutti risultati decongelati accidentalmente e già morbidi al tatto. Al titolare è stata elevata unae tutti i prodotti pericolosi sono stati ovviamente sequestrati e smaltiti immediatamente a cura del titolare stesso in quanto non ritenuti sicuri.