Coltello puntato contro un ragazzino e fuga con il cellulare: rapinatore preso poco dopo

MESTRE - Minaccia un 17enne con un coltello: preso un rapinatore seriale a Mestre ieri sera, 2 gennaio 2021. Il malvivente è stato fermato e arrestato in via Piave dalla polizia poco dopo aver aggredito il ragazzo, in tasca aveva ancora il suo cellulare. Questa mattina è stato fissato il processo per direttissima del rapinatore, si tratta di uno straniero ventenne.

La rapina al minorenne è avvenuta tra via Piave e via Felisati, secondo la testimonianza della vittima il rapinatore gli avrebbe puntato contro il coltello ordinandogli di consegnare soldi e cellulare. E proprio il modus operandi del bandito fa pensare che sia il protagonista di altri colpi messi a segno in città negli ultimi giorni di dicembre.