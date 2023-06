Mestre. Ragazza precipita dal terzo piano del distretto sanitario: gravissima. Era lì per fare delle analisi

MESTRE - ​Ragazza minorenne precipita dal terzo piano del distretto sanitario: è gravissima. Nel corso della mattinata una giovane minorenne del trevigiano è precipitata dal terzo piano del distretto sanitario di Mestre, in via Cappuccina. Medici e infermieri presenti nel presidio hanno subito prestato tutti i soccorsi sul posto, fino all'arrivo dell'ambulanza.

Ora la ragazza si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. L'azienda sanitaria ha subito avviato tutti gli accertamenti necessari a verificare ogni dettaglio di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza - che è in comunità - era lì per delle analisi e sarebbe scappata dalla persona che l'aveva accompagnata.