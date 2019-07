Rivoluzione nella viabilità: in settembre giù il ponte di via Torino

di Fulvio Fenzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - A settembre si parte. E, come primo passo, andrà giù il cavalcaferrovia di via Torino. È quindi quasi giunto il momento dell’avvio del maxi-cantiere da 15 milioni di euro che ridisegnerà la viabilità tra Mestre, Porto Marghera, all’altezza del Vega, e Venezia. Un cantiere delicatissimo perché, pur rifacendo interamente lo snodo con sovrappassi, rampe su ogni lato, galleria e rotatorie, dovrà garantire dall’inizio alla fine dei lavori (e si parla di 32 mesi) il collegamento su via Libertà tra Venezia e terraferma.