Il nuovo albergo davanti alla stazione non parte per una lite con il parcheggio

MESTRE - Avevano già firmato il preliminare per l'acquisto del terreno e la strada ormai sembrava in discesa perMa una delle due parti si è tirata indietro ed ora la vicenda è in mano agli avvocati. Si tratta dello spazio esistente tra il condominio dove c'è anche l'hotel Plaza e il park multipiano Saba di viale Stazione: lì il gruppo tedesco Mtk vuole costruire un hotel a 3 o 4 stelle con 200 camere, quindi altri 400 posti letto, destinato alle famiglie. Mtk di Hansen Tilmar, Ivan Holler e Delf Stuven aveva firmato il preliminare con la proprietà, il gruppo spagnolo Saba che possiede appunto il park multipiano. E l'accordo prevedeva che a sua