Mestre, schianto fra due auto sulla Triestina all'altezza di Montiron: due feriti

MESTRE - Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso, dalle 8.20 di oggi, mercoledì 19 luglio, per il tamponamento fra due autovetture sulla SS14 Triestina, altezza Montiron: due persone lievemente ferite soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del Suem 118.

Sul posto presente la squadra dei vigili del fuoco di Mestre per la messa in sicurezza dell’area e la polizia locale per la gestione della viabilità.