Mestre. Paura al Liceo Scientifico Morin, fumo nell'auditorium: evacuate 770 persone tra studenti e insegnanti

MESTRE - Paura al Liceo Scientifico Ugo Morin, fumo nell'auditorium: evacuate 770 persone tra studenti e insegnanti. Oggi, lunedì 27 febbraio, all'ora di pranzo i vigili del fuoco sono intervenuti con le autobotti per uscita fumo dall'auditorium del Liceo Scientifico Statale Ugo Morin di via Asseggiano 39.

Sono scattati gli allarmi e tutta la scuola è stata evacuata: circa 770 tra ragazzi e docenti. Fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze per studenti e personale. Le operazioni dei pompieri sono ancora in corso.