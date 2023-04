Mestre. Studenti troppo ansiosi, il liceo Giordano Bruno abolisce i voti per un quadrimestre

MESTRE - Il liceo classico-scientifico Giordano Bruno di Mestre ha deciso di sperimentare in tre classi il quadrimestre senza voti per abbassare il livello d'ansia degli studenti, legato alle prove scritte e orali. I ragazzi continueranno a fare le verifiche stabilite dagli insegnanti ma al termine non ci sarà più il classico voto. Si parlerà invece di «risultati raggiunti» scritti in verde e di «preparazione da migliorare» con i dettagli specifici dei punti dolenti.

Quadrimestre senza voti

La proposta è stata discussa con i genitori e il consiglio di classe e continuerà sino alla fine del quadrimestre dove il voto sarà invece inserito per finire in pagella. Lo riposta il Corriere del Veneto. «Ci pensavo da un po' ad attivare una sperimentazione di questo tipo - spiega la dirigente scolastica Michela Michieletto - ora abbiamo trovato l'occasione. Abbiamo scelto alcuni contesti particolari, solo alcune classi.

Una al Bruno, allo scientifico, è già partita, un'altra partirà sempre allo scientifico e forse ne inizierà una terza al classico». È il tentativo di risolvere un problema legato al disagio degli alunni. «Di base va chiarita una cosa - sottolinea Michieletto - tra i ragazzi c'è un problema d'ansia importante, che è sempre più evidente. Noi ci stiamo lavorando. Stiamo cercando di trovare soluzioni. Non possiamo rimanere sordi al loro disagio».