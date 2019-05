Bidello si incatena: «Ero in malattia, licenziato due volte»

di Filomena Spolaor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Legato col cappio al collo dalle prime ore del mattino. Un uomo,, si è incatenato davanti all'ingresso degli uffici del Miur Veneto in via Forte Marghera. Appesi con lui sulla ringhiera e sopra una valigia due cartelli: Miur Veneto Ladro e Lo Stato mi ha rubato 10 anni di contributi perché malato di sclerosi multipla. 60enne, nato ad Auronzo di Cadore, Zandegiacomo ha lavorato come bidello del Cpia della scuola di Pieve. Quattro anni fa gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. «Ho iniziato a inviare certificati medici di grave patologia alla segreteria della scuola - racconta l'uomo - che testimoniavano la mia astensione dal lavoro. Il dirigente li ha sempre riconosciuti. E per questo sono stato pagato, nonostante sia stato costretto a restare a casa».