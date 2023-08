Mestre. Torna il Festival della Politica, apre il commissario europeo Paolo Gentiloni

MESTRE - Sarà Paolo Gentiloni ad inaugurare il Festival della Politica 2023.

Inaugura Gentiloni

Il Commissario per gli affari economici e monetari dell'Unione Europea interverrà alla giornata di anteprima mercoledì 6 settembre, intervistato da Marco Damilano.

«La partecipazione al Festival di una personalità come Gentiloni - rilevano gli organizzatori - costituisce l'avvio ideale per un'edizione che intende discutere il futuro dell'Europa nel nuovo contesto globale. Dopo aver ospitato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, David Sassoli, Ségolène Royal e altre figure istituzionali di altro prestigio, la presenza di Gentiloni è un ulteriore conferma di come il Festival della Politica si sia affermato come luogo privilegiato di confronto sull'attualità politica nel panorama nazionale». Dipo l'anteprima con Gentiloni per quattro giorni, dal 7 al 10 settembre si alterneranno 90 ospiti per 40 appuntamenti tra dibattiti, dialoghi, presentazioni di libri, workshop e spettacoli. Oltre a Massimo Cacciari e Nicola Pellicani, che ne sono animatori, saranno tra i protagonisti della 12/a Edizione Paolo Gentiloni, Maurizio Molinari, Carlo Cottarelli, Donatella di Cesare, Marco Damilano, Ilvo Diamanti, Angelo Panebianco, Alessandra Ghisleri, Chiara Valerio, Pietro del Soldà, Veronica De Romanis, Marco Ansaldo, Annalisa Cuzzocrea Stefano Massini, Andrea Rinaldo, Linda Laura Sabbadini, Antonio Gnoli, Giacomo

Marramao, Luigi Brugnaro, Donatella Sciuto, Giovanni Orsina, Francesca Coin, Michele Bugliesi, Marta Ottaviani.