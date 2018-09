Accoltellato davanti all'ospedale Si trascina all'ingresso: è gravissimo

A soccorrerlo per primo è stato un chirurgo che stava passando in zona. Il medico ha chiamato gli operatori del Suem 118 che hanno accompagnato lo straniero in sala operatoria.

Sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili del fuoco stanno cercando il coltello all'interno del laghetto dove sarebbe stato lanciato dall'aggressore. Il feritore, stando alle prime informazioni, sarebbe stato fermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Unaterminata nel sangue, proprio davanti all'. Protagonisti dello scontro due stranieri, un romeno e un marocchino. Il secondo, al termine del diverbio, ha estratto une l'ha accoltellato.Le sue condizioni, però, sarebbero gravissime.