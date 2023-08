MESTRE - Molestata da un gruppo di stranieri al bar, arrivano i familiari per proteggere le ragazza e scatta la fuga. Serata movimentata, sabato, in Corso del Popolo. Erano passate da poco le 19 quando, in un bar sotto i portici all'altezza dell'incrocio con via Costa un gruppo di persone si ritrova per bere qualcosa assieme. Tra questi c'è anche una ragazza di 17 anni arrivata per salutare i propri familiari. Poco dopo tutti si alzano e si salutano, con la giovane che si dirige verso l'altro lato del Corso.

L'aggressione

Ed è da qui che, all'improvviso, si sentono le sue urla che, nel frattempo, era passata di fronte ad un altro locale dove si trovavano alcuni nigeriani ed un tunisino, conosciuto in zona.

La ragazza, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata molestata pesantemente dagli stranieri che avrebbero cercato anche di metterle le mani addosso. Le urla però richiamano alcuni passanti e gli stessi parenti della giovane che accorrono sul posto, trovandola sotto choc. Dei molestatori, però, non era già rimasta traccia, ma l'allarme ha richiamato anche due pattuglie dei carabinieri ed una dei militari di "Strade sicure", che hanno cercato di rincuorare la giovane e calmare la rabbia dei familiari.