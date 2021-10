Vandali in azione in tutto il Veneto: statue incappucciate con una maschera a teschio e una "x" sulla bocca

VENEZIA - Vandali misteriosi (ma pare siano solo anonimi ambientalisti) in azione in Veneto e un po' in tutta Italia nelle principali piazze cittadine.

Si segnalano a Venezia questa mattina, martedì 19 ottobre 2021, sulle statue di alcuni campi: sulle teste delle sculture è stata posta una maschera da teschio con una "x" nera all'alteza della bocca. La prima a Santa Fosca (statua di Paolo Sarpi), le altre a San Bartolomeo (statua di Carlo Goldoni) e in campo Manin (di Daniele Manin).

Stessa scena e sopresa per i passanti a Verona in piazza delle Poste, a Ponte Navi e ai Giardini della Giarina infine nel centralissimo Prato della Valle di Padova.

Una misteriosa protesta ambientalista potrebbe essere alla base del gesto. Indagini affidate alla Digos