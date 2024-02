Venezia. Maschere e costumi di carnevale pericolosi per la salute: sequestrati 182mila prodotti

VENEZIA - Abusivismo commerciale nel periodo di carnevale: nella provincia sono stati sequestrati 182.000 articoli di vario genere, principalmente maschere e costumi, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nello specifico, i finanzieri hanno controllato un'attività commerciale di Mira, gestita da un uomo di nazionalità cinese, dove hanno rinvenuto, esposti per la vendita, numerosi articoli privi delle indicazioni in ordine ai dati relativi all'importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

Attesa l'irregolarità riscontrata, i prodotti sono stati sequestrati e il legale rappresentante dell'impresa segnalato alla locale Camera di Commercio, per l'applicazione delle conseguenti multe.