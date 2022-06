CHIOGGIA - Un marittimo appartenente all'equipaggio di una nave ucraina ormeggiata al porto di Chioggia è stato trovato morto intorno alle ore 3 di oggi, a bordo dell'imbarcazione. Sul posto stanno indagando polizia di Stato, Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco, allertati dai colleghi dell'uomo. La nave è ormeggiata da qualche giorno la terminal di Val da Rio; le cause della morte sono ancora in via di accertamento.