SAN DONÀ - La bravata dei “new jersey” spostato per deviare il traffico è diventata un quiz de “L’eredità”. Quando hanno sentito in tivù la domanda fatta da Marco Liorni a una delle concorrenti, alcuni sandonatesi stentavano a crederci: San Donà di Piave balzata agli onori (si fa per dire) nazionali non per un qualche merito imprenditoriale o scientifico, ma per la bravata di alcuni ragazzini, che qualche settimana fa hanno avuto la “brillante” idea di spostare le barriere in plastica utilizzate per regolare la viabilità nella zona della Porta Nord, dove sono in corso dei lavori, per modificare la viabilità, spostando anche alcune indicazioni stradali. Conseguenza: traffico in tilt e automobilisti che, fino a quando la situazione non è stata ripristinata, si sono trovati imbottigliati nelle più improbabili deviazioni. Sul posto intervennero i Carabinieri e la Polizia Locale.

LA SORPRESA

Protagonisti della bravata sarebbero stati bambini della zona, tra gli 8 ed i 10 anni. Nessuno si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi l’episodio al centro di un quiz. Domenica sera, nell’ultima puntata de “L’Eredità” su Rai Uno, condotta da Marco Liorni, ecco la domanda rivolta a Eleonora, concorrente giunta alla sua ottava serata: “Traffico in tilt a San Donà di Piave: il motivo è bizzarro”. Due le soluzioni prospettate: “bambini spostano segnali stradali” e “coppia di asini si accampa in mezzo alla strada”. Forse pensando si trattasse di una domanda trabocchetto oppure non sapendo esattamente dove si trovasse San Donà, la concorrente ha sbagliato la risposta, dando la colpa, poveri loro, agli asinelli accampati in mezzo alla strada. Tra i cittadini che hanno visto il programma, Giorgia Comparin, che ha scattato la foto e l’ha inviata a papà Leopoldo, che a sua volta l'ha pubblicata sulla pagina Facebook “San Donà di Piave, che vorrei… che vorremo”. “Certo che la nostra San Donà di Piave è famosa. Una domanda anche sul noto gioco l'eredità di Rai Uno. La concorrente ha sbagliato la risposta. Un caro saluto”. Così ha scritto, in un post che è diventato presto virale. E tra chi fa commenti divertiti e quanti prendono la palla al balzo per chiedere servizi migliori per la città, c’è anche chi chiede di avere la risposta esatta, non conoscendo il fatto. Eleonora, la concorrente che poi non è riuscita ad arrivare fino alla fine, ovvero fino alla fatidica “ghigliottina”, non si senta, dunque, sola. E mentre nella zona della Porta Nord si stanno completando i lavori alla viabilità, c'è chi spera che questa improvvisa popolarità dell’episodio non crei uno spirito di emulazione. D'altra parte, finire in un quiz della Rai non è cosa che capita tutti i giorni...