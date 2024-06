JESOLO - Per la storia della spiaggia di Jesolo, da cinquant’anni abituata al famoso “tutto compreso”, si tratta di una svolta epocale. Ombrelloni e lettini: addio al posto garantito per tutta la stagione. Al via, invece, un nuovo modello di gestione già definita “dinamica”, ovvero con un’occupazione del posto spiaggia ad effettiva richiesta. Anche questo è uno degli effetti legati all’assegnazione delle nuove concessioni con le procedure di comparative della legge regionale numero 33 che impone distanze più ampie tra un ombrellone e un altro.

PICCHETTI

Se da una parte aumenta la qualità e lo spazio tra i picchetti, dall'altra a diminuire sono proprio gli ombrelloni, mille in meno sia alla Umg 5 che alla 7, dove attualmente gli ombrelloni sono circa 2000 in ognuno dei due comparti, che corrispondono ai tratti più centrali dell’arenile jesolano. Con un’ulteriore precisazione: la maggior parte dei posti spiaggia sono riservati al settore ricettivo, ovvero ad hotel e appartamenti dati in affitto. In calo le quote dei posti spiaggia per i proprietari delle seconde case, a diminuire di conseguenza è anche la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti stagionali i cui costi di riflesso sono aumentati con punte di 2.300 euro per tre mesi allo stabilimento Casa Bianca e 2.100 euro in piazza Trieste.

Più calmierati, e con maggiori scontistiche, gli abbonamenti quattordicinali, come avviene nella Umg7, dove il posto spiaggia viene rinnovato ogni due settimane mentre nel caso di mancato rinnovo la postazione viene liberata e rimessa nel mercato, a disposizione di altri ospiti. Ed è in questo modo che viene garantita sempre l'effettiva occupazione del posto spiaggia. Quando il proprietario di una seconda casa non è presente, quel posto spiaggia viene proposto ad altri, cercando così di organizzare più efficacemente le presenze sulla spiaggia e di garantire un uso a rotazione dell'ombrellone.

Eppure la polemica non manca, a conferma di come il tema sia delicato e al tempo stesso complicato. A porsi sul piede di guerra sono diversi proprietari di seconde case, abituati ad avere il posto fisso per tutta l’estate. A raccogliere la loro protesta è Renato Martin, ex sindaco e attuale presidente del Consorzio stabilimenti centrali riuniti Scarl, la realtà che rappresenta i concessionari uscenti della Umg 5 i cui legali ieri, dopo aver avviato il ricorso al Tar, hanno anche protocollato delle nuove integrazioni e una nuova richiesta di sospensiva con l’udienza fissata per il 12 giugno. «In questo modo si rischia di danneggiare l’offerta turistica della nostra città – attacca Martin – hotel e appartamenti non hanno tutti gli ombrelloni necessari, per i proprietari delle seconde case è impossibile trovare un posto spiaggia. Rischiamo il tracollo del mercato immobiliare in città».

RISPOSTA

Secca risposta del sindaco De Zotti. «Il modello proposto da Martin non è il futuro e non è nemmeno garanzia di qualità. Il nuovo piano recepisce una norma regionale, quindi non una volontà discrezionale dell’ente, che prescrive misure maggiori. La vera garanzia del settore immobiliare, ma anche del ricettivo che è la spina dorsale di Jesolo, sta in una migliore qualità dei servizi in spiaggia e degli spazi d’ombra».

A Bibione, per il momento il problema non si pone: i 18.600 ombrelloni (e 36mila lettini) garantiti dalla Bibione Spiagge che ha in gestione l’arenile fino al 2036 al momento bastano per tutti. «Siamo autosufficienti – precisa Gianfranco Prataviera, presidente di Bibione Spiaggia –: quando abbiamo creato la nostra società ci siamo dati una regola chiara: chi prenota una camera in hotel o in appartamento ha già il posto spiaggia. Ad oggi riusciamo a garantire una riposta a tutti. Certo, ad agosto per i tratti più centrali c’è qualche problema, ma sono ovviamente situazioni fisiologiche».